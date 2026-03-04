Promozione al grado di capitano per il tenente dei Carabinieri Ludovico Ermini
Il tenente Ludovico Ermini, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, è stato promosso in questi giorni al grado superiore di capitano. Orvietano doc, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena nel 199esimo Corso ed è stato nominato sottotenente dei Carabinieri nel settembre 2019. Laureato con lode in Giurisprudenza, l’ufficiale in servizio in Calabria - nipote di Rocco Meleti, appuntato per oltre quarant’anni presso la Compagnia Carabinieri di Orvieto - ha raggiunto così un nuovo significativo traguardo professionale.
L’avanzamento di carriera, infatti, testimonia il riconoscimento istituzionale per il suo impegno e la sua dedizione dimostrati nell’esercizio delle funzioni operative. Soddisfazione per il risultato raggiunto che contribuisce a rafforzare e qualificare l’azione di controllo, prevenzione e repressione dei reati sul territorio, è stata espressa anche dal comandante provinciale dell’Arma, Manuel Grasso.
La promozione del neo-capitano Ermini, che arriva al termine di un periodo di intensa attività operativa svolta sul territorio vibonese, rientra nel quadro delle procedure di avanzamento previste e valorizza il lavoro svolto al servizio della collettività, caratterizzato da costante presenza, professionalità e attenzione alle esigenze della comunità.
