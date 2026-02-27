87esimo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. "Il vostro lavoro è una garanzia quotidiana di sicurezza"

cronaca

La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia – Riserva Mab Unesco dell'Umbra conferma la più alta gratitudine al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'87esimo anniversario della fondazione, che "esprime il senso rafforzato dell'unità e indissolubilità d'Italia nei tempi delle crisi e emergenze climatiche, sempre più ricorrenti dall'Emilia alla Sicilia per rimanere alle più recenti". È quanto si legge in un comunicato della Riserva. Il presidente Francesco Paola ringrazia molto anche il Corpo Nazionale per "l'invito alla cerimonia così bella e sentita, realizzata in Perugia presso il Teatro del Pavone".





Come annunciato, il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha celebrato, infatti, venerdì 27 febbraio la prima Festa commemorativa dell'istituzione del Corpo Nazionale, una ricorrenza introdotta ufficialmente nel 2025 per sottolineare l'identità e il valore civile di questa istituzione. La giornata, sviluppata attorno al tema "Lì dove serve", ha offerto l'occasione per tracciare un bilancio dell'impegno quotidiano sul territorio, coniugando il ricordo del passato con le sfide tecnologiche del soccorso moderno.

​Le celebrazioni si sono aperte alla sede centrale di Madonna Alta con un momento di raccoglimento: l’ingegnere Rocco Mastroianni, nuovo comandante provinciale subentrato a Valter Cirillo, insieme all’ingegnere Gianfranco Eugeni, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, ha deposto una corona d'alloro in omaggio ai colleghi caduti nell'adempimento del dovere.







Successivamente, al Teatro del Pavone, la cerimonia scandita da momenti istituzionali, intermezzi musicali e proiezioni video dedicate alle attività svolte negli anni è entrata nel vivo. Nel corso dell’iniziativa è stato letto il messaggio del comandante nazionale, Eros Mannino. Al centro della giornata anche il conferimento di benemerenze e riconoscimenti a personale del Corpo, con attestazioni legate a meriti di servizio, meriti sportivi e al traguardo dei quindici anni di anzianità. Tra i riconoscimenti assegnati, è stato conferito un diploma di benemerenza con medaglia per l’intervento e il coordinamento delle attività in occasione dell’incendio LucyPlast. Il diploma è stato consegnato dal prefetto di Perugia Francesco Zito.





Durante il suo intervento, il comandante Mastroianni ha analizzato la struttura profonda del Corpo, descrivendolo come un modello d’eccellenza che integra organicamente due anime: il soccorso tecnico urgente e la prevenzione incendi. Questa duplice funzione rappresenta un punto di forza unico nel panorama internazionale, poiché permette di tradurre l’esperienza maturata sul campo in norme di sicurezza sempre più efficaci, rendendo al contempo il soccorso più consapevole. Il comandante ha espresso il proprio ringraziamento a tutto il personale - operativo, amministrativo, permanente e volontario - sottolineando l'importanza del dialogo con le organizzazioni sindacali e la collaborazione con l’Associazione Nazionale per garantire standard elevati di operatività e benessere lavorativo. ​La giornata ha trovato la sua naturale conclusione tra le vie del centro storico, dove il personale e i mezzi del Comando hanno incontrato i cittadini.





Partendo da Piazza IV Novembre e percorrendo Corso Vannucci, il corteo ha mostrato l’ampio spettro di specializzazioni che oggi caratterizzano i Vigili del Fuoco: dai nuclei SAF e USAR, dedicati agli interventi in ambienti impervi o post-sismici, fino alle tecnologie d’avanguardia dei droni (SAPR) e ai reparti NBCR per il rischio chimico e radiologico. Accanto alle Unità Cinofile, al Nucleo Investigativo Antincendio e ai potenti mezzi aeroportuali, Piazza della Repubblica ha ospitato anche una selezione di veicoli storici, testimonianza dell'evoluzione tecnica di un impegno che resta costante nel tempo. La prima Festa dell'Istituzione si è chiusa confermando il ruolo dei Vigili del Fuoco come presidio tecnico fondamentale, radicato nel tessuto sociale e sempre pronto a intervenire con competenza ovunque sia necessario.





A margine della cerimonia, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha rivolto un saluto istituzionale senza intervenire dal palco: “I Vigili del Fuoco rappresentano una colonna della sicurezza pubblica. Ogni intervento, spesso in condizioni difficili e con rischi elevati, parla di competenza, disciplina e senso del dovere. L’Umbria vi riconosce come presidio essenziale di protezione e soccorso, vicino alle persone e ai territori”.







La presidente ha richiamato anche il valore della prevenzione e della capacità di risposta operativa: “La sicurezza si costruisce con la preparazione, con la formazione, con l’organizzazione e con la collaborazione tra istituzioni. La Regione sostiene questo lavoro perché produce fiducia concreta e tutela reale”. “In ogni emergenza – ha concluso la presidente Proietti – emerge la cifra umana del Corpo: prontezza, lucidità, responsabilità. A tutte le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco va il ringraziamento della Regione per ciò che fanno, ogni giorno, con discrezione e determinazione”.