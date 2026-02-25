Lavori sulla Strada Regionale 220 Pievaiola, scatta il senso unico alternato

Modifiche alla circolazione nel territorio di Città della Pieve. Da giovedì 26 febbraio , lungo la Strada Regionale 220 Pievaiola, dal chilometro 36,88 al chilometro 38,161, si viaggia a senso unico alternato regolato da semaforo per lavori di scavo finalizzati alla posa della fibra ottica. A renderlo noto è il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia con apposita ordinanza. La disposizione sarà in vigore dalle 7 alle 18 dei giorni lavorativi fino a lunedì 1° giugno , e comunque fino al termine delle operazioni.

