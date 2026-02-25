Lavori sulla Strada Regionale 220 Pievaiola, scatta il senso unico alternato
Modifiche alla circolazione nel territorio di Città della Pieve. Da giovedì 26 febbraio, lungo la Strada Regionale 220 Pievaiola, dal chilometro 36,88 al chilometro 38,161, si viaggia a senso unico alternato regolato da semaforo per lavori di scavo finalizzati alla posa della fibra ottica. A renderlo noto è il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia con apposita ordinanza. La disposizione sarà in vigore dalle 7 alle 18 dei giorni lavorativi fino a lunedì 1° giugno, e comunque fino al termine delle operazioni.
