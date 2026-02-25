Lavori di manutenzione sugli ascensori di Campo della Fiera, impianti di risalita attivi a partire dalle 6.30

Dalle 5.30 alle 6.30 di giovedì 26 febbraio sarà disalimentata la corrente elettrica al parcheggio di Campo della Fiera per consentire un intervento di manutenzione sulla linea ascensore. Pertanto gli impianti di risalita (scale mobili e ascensori) saranno attivi a partire dalle 6.30 e comunque al termine dei lavori.

