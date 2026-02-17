Tutela del territorio e ambiente, la Regione verso il rinnovo della convenzione con i Carabinieri Forestali

cronaca

Martedì 17 febbraio a Palazzo Donini la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha incontrato il generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, per un incontro in vista del rinnovo della convenzione che disciplina l’impiego del Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria nelle attività di competenza regionale, confermando la centralità della collaborazione tra Regione e Arma nella tutela del territorio, dell’ambiente e del patrimonio agroforestale.

Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di piena collaborazione istituzionale, è stato richiamato il ruolo svolto dall’Arma nell’ambito della tutela del territorio e della salvaguardia ambientale e del patrimonio agroforestale. Il confronto ha consentito di fare il punto sulle attività svolte e sugli indirizzi che accompagneranno il nuovo rinnovo previsto per il mese di marzo, confermando la centralità del presidio assicurato dai Carabinieri Forestali nella prevenzione e nel controllo.

In questo quadro, la convenzione costituisce lo strumento operativo che definisce compiti, coordinamento e modalità di collaborazione nelle aree di intervento di competenza regionale, rafforzando l’integrazione con i sistemi di prevenzione e vigilanza, a partire dalle attività connesse agli incendi boschivi, dalla tutela delle risorse forestali e della fauna selvatica e dalle azioni di monitoraggio e verifica a supporto della programmazione.

"Rinnovare – ha dichiarato la presidente Proietti – questa convenzione significa dare continuità a un lavoro fatto di prevenzione, controlli e interventi sul campo, ma anche di formazione e informazione. La tutela dell’ambiente e dell’agricoltura richiede una sinergia stabile tra istituzioni e Arma dei Carabinieri: è così che si rafforza la sicurezza del territorio, si protegge il patrimonio agroforestale e si promuovono comportamenti responsabili, anche attraverso iniziative educative rivolte ai cittadini e alle scuole”.

Il generale Parrulli ha evidenziato come il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari rappresenti una componente specializzata dell’Arma a tutela dell’ambiente, della biodiversità e delle produzioni agroalimentari, sottolineando l’importanza di un raccordo strutturato con le Regioni per rendere più efficaci le azioni di prevenzione e contrasto degli illeciti.

“La collaborazione con la Regione Umbria, che la convenzione disciplina e rende operativa, consente di orientare e integrare le attività sul territorio con obiettivi condivisi – ha affermato il generale Parrulli. Protezione dei boschi, tutela della fauna, vigilanza sulle risorse naturali e attenzione alle filiere agroalimentari sono ambiti in cui l’Arma mette a disposizione competenze e presenza capillare, affiancando le istituzioni anche sul versante della sensibilizzazione e dell’educazione ambientale”.

Nel corso dell’incontro si è svolto anche un momento di scambio di omaggi istituzionali. La presidente Proietti ha consegnato al generale Parrulli due volumi come simbolo di amicizia e il comandante ha fatto omaggio alla presidente del gagliardetto dei Carabinieri Forestali e del calendario Cites dedicato anche ad animali salvati da maltrattamento, richiamando il valore della tutela della biodiversità e del rispetto degli animali come parte integrante dell’impegno per la legalità ambientale.

Il rinnovo della convenzione previsto per marzo, nelle intenzioni condivise, aggiornerà obiettivi e priorità in coerenza con le sfide attuali, consolidando un quadro di collaborazione stabile tra Regione e Carabinieri Forestali per rafforzare prevenzione, presidio e sostenibilità, con attenzione alle attività formative e informative che rendono più efficaci le politiche di tutela.