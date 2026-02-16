Truffano una novantenne, tre persona arrestate dalla Polstrada

cronaca

L'intervento della Polizia Stradale di Orvieto ha permesso di bloccare tre presunti truffatori e recuperare i gioielli sottratti a un’anziana vittima. L’operazione si è svolta lungo l'Autostrada del Sole, dove gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo due giovani poco più che ventenni e un uomo di 50 anni. A far scattare i sospetti è stato l’atteggiamento nervoso degli occupanti durante il controllo nei pressi del casello orvietano.

Le dichiarazioni contraddittorie sulla loro provenienza, unite ai precedenti di polizia, hanno spinto gli agenti ad approfondire le verifiche. Un’intuizione che si è rivelata decisiva: nascosto nel sedile posteriore del veicolo è stato rinvenuto un sacchetto contenente numerosi monili in oro, dei quali i tre non hanno saputo spiegare l’origine.

Le indagini si sono subito orientate verso la Toscana. Attraverso contatti con la Polizia di Stato è emerso che, poche ore prima, a Livorno una donna di 90 anni aveva denunciato una truffa. La vittima ha raccontato che tre persone, spacciandosi per carabinieri, si erano presentate alla sua abitazione con la scusa di metterla in guardia dai raggiri contro gli anziani, convincendola poi a consegnare tutti i preziosi.

Ricostruito il collegamento tra il controllo autostradale e la truffa, per i tre è scattato l’arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Terni è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi luoghi di residenza. I gioielli recuperati saranno restituiti all’anziana nei prossimi giorni.

La vicenda evidenzia l’importanza dei controlli sul territorio e lungo le principali arterie di traffico. Ancora una volta la Polizia Stradale di Orvieto ha dimostrato come un controllo ordinario possa trasformarsi in un’operazione determinante, grazie a attenzione e capacità investigativa, contribuendo in modo concreto alla tutela dei cittadini più fragili.