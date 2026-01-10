Lavori di efficientamento energetico al Municipio, trasferiti al secondo piano alcuni uffici

A causa di lavori di efficientamento energetico che interessano il palazzo del Municipio di Montecchio, alcuni uffici sono stati temporaneamente trasferiti. In particolare al secondo piano dell’edificio, oltre alla sala del consiglio comunale, hanno trovato posto gli uffici Segreteria-Affari Generali, Ragioneria e Tributi, Anagrafe e Stato Civile, Segretario Comunale. Restano invariati gli orari di apertura al pubblico.

