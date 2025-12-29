cronaca

A Capodanno divieto di sosta in Piazza del Popolo e Piazza Duomo. Lo dispone l'ordinanza del Settore Polizia Locale e Mobilità del Comune per consentire lo svolgimento dell'iniziativa organizzata dall'Amministrazione Comunale in Piazza Duomo e dei cenoni e dei concerti di Umbria Jazz Winter che si terranno al Palazzo del Capitano del Popolo.

Dalle 13 di mercoledì 31 dicembre fino alle 7 di giovedì 1° gennaio, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza del Popolo. Dalle 20 di mercoledì 31 dicembre fino alle 2 di giovedì 1° gennaio, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza Duomo.

Dalle 14 alle 21 di sabato 3 gennaio, in occasione della rappresentazione del Presepe Vivente a San Giovenale, la Circolare C del trasporto pubblico locale subirà la seguente variazione di percorso: Piazza Cahen, Strada della Stazione, Strada delle Conce, Strada di Porta Romana, fermata presso Piazza Cacciatori del Tevere e rientro in Piazza Cahen con il percorso inverso.