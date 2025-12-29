A Capodanno divieto di sosta in Piazza del Popolo e Piazza Duomo
A Capodanno divieto di sosta in Piazza del Popolo e Piazza Duomo. Lo dispone l'ordinanza del Settore Polizia Locale e Mobilità del Comune per consentire lo svolgimento dell'iniziativa organizzata dall'Amministrazione Comunale in Piazza Duomo e dei cenoni e dei concerti di Umbria Jazz Winter che si terranno al Palazzo del Capitano del Popolo.
Dalle 13 di mercoledì 31 dicembre fino alle 7 di giovedì 1° gennaio, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza del Popolo. Dalle 20 di mercoledì 31 dicembre fino alle 2 di giovedì 1° gennaio, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza Duomo.
Dalle 14 alle 21 di sabato 3 gennaio, in occasione della rappresentazione del Presepe Vivente a San Giovenale, la Circolare C del trasporto pubblico locale subirà la seguente variazione di percorso: Piazza Cahen, Strada della Stazione, Strada delle Conce, Strada di Porta Romana, fermata presso Piazza Cacciatori del Tevere e rientro in Piazza Cahen con il percorso inverso.
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.