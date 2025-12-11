Claudio Aramini alla guida della Tenenza della Guardia di Finanza di Orvieto

cronaca

Alla presenza del comandante provinciale e del comandante del Gruppo di Terni, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante della Tenenza di Orvieto, tra il capitano Giovanni Calabrese e il tenente Claudio Aramini. La cerimonia è avvenuta lunedì 9 dicembre alla Caserma “MBVM Guardia Ferdinando Calabresi”, Palazzo Tiberio Crispo-Marsciano, sede della Tenenza di Orvieto, con la partecipazione di una rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio a Terni e Orvieto.

Il tenente Claudio Aramini, 45 anni, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 2000, promosso ufficiale nel 2023, ha prestato servizio presso reparti operativi del Corpo in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte. Il comandante provinciale di Terni, dopo aver ringraziato il capitano Giovanni Calabrese per il lavoro svolto e formulato i migliori auspici all’ufficiale per il nuovo incarico alla sede di Roma, ha inteso esprimere al tenente Claudio Aramini, proveniente dalla Tenenza di Saluzzo, i più fervidi sentimenti augurali per il nuovo incarico alla sede di Orvieto.