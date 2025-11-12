Un drone per la Polizia Locale. Nuove tecnologie al servizio della sicurezza e del controllo del territorio

cronaca

Si è svolta a Roma, presso la sede della Regione Lazio, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso per pilota di droni riservato al personale dei comandi di Polizia Locale. In occasione di questo appuntamento, sono stati consegnati anche i droni alle amministrazioni comunali partecipanti al bando Polizia Locale 4.0, tra cui Acquapendente.

Alla cerimonia era presente la Polizia Locale di Acquapendente, che ha ricevuto il nuovo dispositivo tecnologico e ha visto l’agente Gianfranco Gavazzi ottenere l’attestato di abilitazione come pilota di droni, dopo aver positivamente superato il corso di formazione. Il drone rappresenta un importante strumento operativo per il controllo del territorio e per le attività di sicurezza, prevenzione e gestione delle emergenze. Potrà essere utilizzato anche in collaborazione con gli altri enti preposti, rafforzando la capacità di monitoraggio, intervento e tutela dei cittadini.

“Desidero congratularmi con l’agente Gavazzi per l’impegno e la professionalità dimostrati – dichiara la sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi – L’introduzione di tecnologie innovative come i droni è un passo avanti fondamentale per migliorare l’efficienza della Polizia Locale e garantire un controllo più capillare e tempestivo del territorio. Investire in formazione e strumenti moderni significa investire nella sicurezza della nostra comunità.”