Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale

cronaca

L'Amministrazione Comunale di Allerona in collaborazione con la Sezione Combattenti e Reduci di Allerona Scalo e alla presenza di autorità civili, militari e religiose celebrerà domenica 9 novembre la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che, con la loro dedizione e il loro contributo, hanno consentito all'Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico, deponendo una corona di alloro presso i due monumenti ai Caduti di tutte le guerre. L'appuntamento è alle 10.45 in Piazza Attilio Lupi, ad Allerona, e alle 12.15 in Largo Michelangelo Buonarroti ad Allerona Scalo. Il sindaco, Luca Cupello, invita le associazioni e tutta la cittadinanza a partecipare.