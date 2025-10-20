Senso unico alternato regolato da semaforo sulla Strada Provinciale 309

Da lunedì 20 ottobre lungo la Strada Provinciale 309 di Moiano si viaggia a senso unico alternato regolato da impianto semaforico per consentire lavori di scavo finalizzati alla posa di una linea elettrica. Lo rende noto, con apposita ordinanza, il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, precisando che il tratto interessato è quello iniziale, al chilometro 1,303. Il provvedimento sarà in vigore dalle 7 alle 17 nei giorni lavorativi, fino a lunedì 27 ottobre , e comunque fino al completamento delle operazioni.

