Luce verde sui Vigili del Fuoco per i bambini affetti da Pans-Pandas

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria e il Comando di Perugia, nella serata di giovedì 9 ottobre, hanno acceso di verde le sedi di Corso Cavour per manifestare la loro solidarietà ai bambini colpiti dalle sindromi Pans-Pandas e alle loro famiglie. L’iniziativa, che ha preso il via alle 17, ha voluto accendere i riflettori su una patologia rara e ancora poco conosciuta, ma che incide profondamente sulla vita di tanti piccoli pazienti e dei loro cari.



Attraverso la luce verde - colore simbolo di speranza, forza e rinascita - i Vigili del Fuoco di Perugia hanno voluto lanciare un messaggio di vicinanza concreta e di sensibilizzazione verso una realtà che merita attenzione e sostegno. Con questo gesto simbolico, i Vigili del Fuoco si uniscono idealmente alle famiglie, ai medici e alle associazioni che ogni giorno lottano per garantire ai bambini affetti da Pans-Pandas un futuro di serenità e fiducia.



Un segno luminoso che vuole ricordare a tutti che, anche nelle sfide più difficili, non si è mai soli.