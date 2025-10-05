I Vigili del Fuoco recuperano una cagnetta caduta in dirupo a Morrano

cronaca

Poco dopo le 17.40 di sabato 4 ottobre una squadra di cacciatori ha perso di vista una cagnetta nelle boscaglie nei pressi di Morrano. L'animale, si è appreso poi, era caduto in dirupo, sotto a un piccolo salto nel vuoto. I suoi lamenti hanno guidato la squadra dei Vigili del Fuoco, proveniente dal Distaccamento di Orvieto, che con tecniche speleo alpino fluviali si è calata in fondo al burrone e, una volta imbracata la cagnetta con un'apposita pettorina, l'ha riportata sana e salva dal suo padrone.