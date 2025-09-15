Temporanea interruzione alla rete Internet, tecnici al lavoro per risolvere il problema
Interruzione alla rete Internet in alcune zone di San Venanzo, dovuta al danneggiamento di cavi avvenuto nel corso dei lavori di installazione di altre infrastrutture di rete. L'Amministrazione Comunale ha contattato le ditte competenti per sollecitare un rapido intervento di ripristino del servizio.
Le ditte interessate hanno risposto di aver avviato le operazioni necessarie per poter ristabilire la linea già nella giornata di martedì 16 settembre.
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.