37enne coinvolto in sinistro stradale denunciato per ricettazione

cronaca

I Carabinieri della Stazione di Guardea, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amelia, hanno deferito in stato di libertà un 37enne, di origini meridionali ma residente in Lombardia, per ricettazione. Nella serata di lunedì 8 settembre una pattuglia della Stazione di Guardea è intervenuta lungo la Statale 205 Amerina, nel territorio di Montecchio, dove un’utilitaria si era ribaltata, senza fortunatamente conseguenze per il conducente, identificato nel 37enne in questione.



Nel corso dei rilievi del sinistro e del recupero del veicolo incidentato, i militari hanno rinvenuto a bordo del mezzo una batteria per l’alimentazione dei semafori stradali, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. Gli immediati accertamenti sul manufatto, munito di numero seriale, hanno però consentito, in breve tempo, agli operanti di individuare sia la ditta proprietaria della batteria, avente sede nelle Marche, che il cantiere da dove era stata asportata, sito proprio nel territorio di Guardea, a pochi chilometri dal luogo dell’incidente. Per il 37enne, peraltro gravato da precedenti, è così scattata la denuncia mentre il manufatto è stato restituito al legittimo proprietario.