Interruzione della viabilità sulla Strada Provinciale 379 per lavori al ponte

cronaca

L'Area Viabilità della Provincia di Perugia rende noto che verrà interrato al traffico il primo tratto della Strada Provinciale 379 di Montenero, dal chilometro 2,4 al chilometro 2,6, presso il ponte del torrente Naia per lavori che interesserano il ponte da lunedì 1° a lunedì 15 settembre e comunque fino al termine delle operazioni.



I lavori prevedono il ripristino delle condizioni di integrità strutturali e di sicurezza del manufatto, con adeguamento normativo delle barriere stradali e sono finanziati con D.M. 225 del 29/05/2021-Decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane.

Il traffico relativo ai veicoli con massa a pieno carico inferiore alle 3.5 tonnellate, sarà deviato lungo viabilità alternativa tramite segnaletica temporanea. Per i veicoli con massa superiore alle 3.5 tonnellate, diretti verso le località Ponte Naia, Vasciano, Montenero, a causa delle limitazioni presenti sul tratto di strada in località Fiore e l’incrocio con la strada comunale di Torregentile, si consiglia di utilizzare l’uscita di Montecastrilli lungo la Superstrada E 45 seguendo le indicazioni per Castel Todino, Montenero, Vasciano, Pontenaia.