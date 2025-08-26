Busitalia dà il via alla campagna abbonamenti 2025: "Vantaggi per studenti e pendolari"
Al via la campagna abbonamenti 2025 di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), in Umbria, con l’obiettivo di favorire l’acquisto digitale e offrire nuove opportunità a famiglie, studenti e pendolari in vista della ripresa delle attività scolastiche.
Tessera abbonamento gratuita - Anche per il 2025 Busitalia mette a disposizione la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti online con vantaggi concreti per i clienti. Fino al 31 dicembre, la tessera di abbonamento in formato virtuale sarà rilasciata senza costi aggiuntivi, evitando il pagamento dei 7 euro previsti per la tessera fisica. Una misura che semplifica la gestione degli abbonamenti e contribuisce alla riduzione della plastica, a conferma dell’attenzione dell’Azienda verso la sostenibilità ambientale.
Acquisto rateizzabile con Scalapay - Attraverso il portale TPLWeb Busitalia è attivo il servizio Scalaplay, che consente di dilazionare la spesa per abbonamenti di importo superiore a 400 euro. È possibile scegliere tra 3 o 4 rate mensili, con eventuali costi aggiuntivi a carico dell’utente. Questa opzione permette alle famiglie di affrontare in modo più agevole le spese legate al trasporto scolastico, offrendo maggiore flessibilità nella pianificazione.
Agevolazioni per gli abbonamenti di Terni e Narni - Rimangono valide anche per quest’anno le agevolazioni riservate ai cittadini di Terni e Narni. I residenti a Terni possono beneficiare di uno sconto di 100 euro sull’acquisto degli abbonamenti annuali urbani, su quello degli extraurbani della linea Terni–Narni ed extraurbani con origine e destinazione all’interno del Comune di Terni. Per i clienti di Narni è invece previsto un contributo di 180 euro sugli abbonamenti annuali urbani e sugli extraurbani della linea Narni–Terni.
Potenziamento del servizio di biglietteria - Oltre alla vendita online, resta attiva la possibilità di acquistare gli abbonamenti presso le biglietterie aziendali. Per agevolare i clienti nel periodo di maggiore affluenza, Busitalia potenzierà il servizio tra l’1 e il 13 settembre, con orari estesi e l’apertura di sportelli temporanei in punti strategici del territorio.
Con la campagna abbonamenti 2025, Busitalia rafforza il proprio impegno nel rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile, conveniente e sostenibile. Una scelta che semplifica la vita quotidiana dei viaggiatori e contribuisce concretamente alla tutela dell’ambiente. Tutti gli approfondimenti, i dettagli e gli orari dei servizi offerti da Busitalia sono disponibili su www.fsbusitalia.it.
