Nella serata di giovedì 14 agosto gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, insieme ai colleghi del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana, sono intervenuti in località Terontola in supporto ai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 118 e Forze dell’Ordine per un treno bloccato con passeggeri a bordo a causa di un guasto elettrico. La circolazione ferroviaria sulla linea Terontola–Foligno, in direzione Foligno, è rimasta sospesa tra Terontola e Passignano sul Trasimeno. Tutti i viaggiatori sono stati assistiti in sicurezza fino alla conclusione delle operazioni.