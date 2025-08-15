Treno bloccato con passeggeri a bordo a causa di un guasto elettrico
Nella serata di giovedì 14 agosto gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, insieme ai colleghi del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana, sono intervenuti in località Terontola in supporto ai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 118 e Forze dell’Ordine per un treno bloccato con passeggeri a bordo a causa di un guasto elettrico. La circolazione ferroviaria sulla linea Terontola–Foligno, in direzione Foligno, è rimasta sospesa tra Terontola e Passignano sul Trasimeno. Tutti i viaggiatori sono stati assistiti in sicurezza fino alla conclusione delle operazioni.
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.