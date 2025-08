"Il ricordo della strage di Bologna si traduce in difesa dei valori fondanti della nostra Repubblica"

cronaca

Il Comune di Perugia è presente anche quest’anno a Bologna per commemorare la strage del 2 agosto 1980, uno degli attentati più gravi e dolorosi della storia repubblicana, che costò la vita a 85 persone e ne ferì oltre 200. A rappresentare la città nel corteo istituzionale, accanto al Gonfalone con il Corpo della Polizia Locale, l’assessore Pierluigi Vossi, accompagnato da Andrea Ferroni, in segno di partecipazione e vicinanza alle famiglie delle vittime e alla città di Bologna.



"Siamo qui - ha dichiarato Vossi - per rinnovare un impegno che non è solo memoria, ma responsabilità civile e politica. La strage del 2 agosto resta una ferita aperta nella nostra democrazia, e ogni anno questo momento ci chiede di essere presenti non solo con il cuore, ma con la coscienza. La recente condanna definitiva di Paolo Bellini, ex militante di Avanguardia Nazionale, conferma che la ricerca della verità, anche dopo decenni, è possibile. A Bologna, città coraggiosa, tenace e mai rassegnata, va il nostro più profondo rispetto: ha saputo fare della memoria un impegno quotidiano e collettivo".



Il Comune di Perugia esprime pieno sostegno all’impegno dell’Associazione dei familiari delle vittime, protagonista di una battaglia lunga e giusta per la verità e la giustizia. "La partecipazione al corteo di oggi - affermano dall'Amministrazione Comunale - è un gesto di solidarietà, ma anche una dichiarazione di intenti: il ricordo non si limita alla commemorazione, ma si traduce in azione civica, cultura della legalità e difesa dei valori fondanti della nostra Repubblica".