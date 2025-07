Lotta alla zanzara tigre, scattano gli interventi di disinfestazione adulticida

cronaca

Il sindaco Roberta Tardani ha firmato giovedì 31 luglio un’ordinanza con cui si dispongono gli interventi di disinfestazione adulticida contro la zanzara tigre e si indicano le disposizione per i cittadini residenti delle aree interessate dall’intervento. Il provvedimento scaturisce dalla “necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus)“, e in considerazione del rapporto inviato venerdì 25 luglio dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “dove risulta in alcune zone del Comune di Orvieto la presenza di uova Aedes albopictus” e delle conferme venute dall’Istituto Superiore di Sanità sulla circolazione nel centro Italia della circolazione del virus West Nile.

L’ordinanza dispone dunque che vengano effettuati interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare domenica 3 agosto, dalle 23.30 alle 6, in corrispondenza di tutte le aree pubbliche del territorio del Comune di Orvieto. Durante tutto il tempo necessario all’effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adulticida, in corrispondenza degli appartamenti, locali e corti di pertinenza siti nelle vie interessate dagli interventi:

- non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni

- porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni

- deve essere sospeso l’uso di impianti di ricambio di aria

- gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all’interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo

- si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali

- si dovrà provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio

- in presenza di apiari nell’area che si deve trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 metri l’apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune

- si dovrà provvedere a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci

- nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all’esterno, o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili

- si dovrà provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo.



In base all’ordinanza, la responsabilità delle inadempienze è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell’articolo 7 bis del DLGS 267/2000 e, in caso di recidiva, i trasgressori saranno denunciati all’Autorità giudiziaria. Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, il Comune provvederà alla assunzione di ogni provvedimento utile alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica ivi compresa l’eventuale esecuzione d’ufficio delle opere con l’addebito delle spese a carico del trasgressore.

"Gli interventi di disinfestazione adulticida – spiega l’assessore all’Ambiente, Andrea Sacripanti – interesseranno tutto il territorio comunale e andranno a completare e rafforzare le azioni larvicide iniziate a maggio alla luce delle segnalazioni ricevute in queste ultime settimane e in via preventiva rispetto alla diffusione del virus West Nile di cui sono stati segnalati casi anche nel Centro Italia. Come avevamo detto ad aprile scorso in consiglio comunale, infatti, si tratta di interventi straordinari rispetto ai protocolli fissati dall’Asl che in via ordinaria consentono di agire principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali".