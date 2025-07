La Polizia di Stato al Campo Estivo "OrvietOvale"

In un’aula inusuale, all’ombra degli alberi del campo sportivo, gli agenti della Stradale di Orvieto hanno illustrato ai giovani partecipanti le corrette modalità di attraversamento della strada, le regole di circolazione delle biciclette, i segnali stradali, il corretto comportamento dei pedoni, l’uso delle cinture di sicurezza e del seggiolino per bambini, con il compito dato ai ragazzi di farsi portavoce verso i loro genitori. L’incontro si è poi concluso tra l’entusiasmo quando è stata fatta vedere ai ragazzi l’auto della Polizia Stradale e tutto il suo equipaggiamento, con l’immancabile saluto che quell’auto ha voluto dar loro con la sua sirena.

Scuole chiuse, tempo di vacanze, ma la cultura dell’educazione stradale non va mai in ferie, anzi gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto dopo i tanti incontri sostenuti durante l’Anno Scolastico appena concluso, hanno accolto con piacere la richiesta degli organizzatori del Campo Estivo "OrvietOvale" – l'A.S.D. Unione Orvieto Rugby, e nella scorsa settimana hanno dato vita ad un incontro con i ragazzi presso il campo De Martino, ad Orvieto Scalo.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.