In stato di clandestinità e con precedenti per furto, espulso dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato un cittadino di origini cilene, in stato di clandestinità sul territorio nazionale e con precedenti per furto. L’attività, esperita di concerto con il personale della Squadra Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni, ha consentito di adottare nei suoi confronti un provvedimento espulsivo con contestuale ordine di allontanamento dal territorio italiano adottato dal questore.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.