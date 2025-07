Alla guida con un tasso alcolico quasi due volte superiore al consentito, denunciato un 34enne

cronaca

Nell'ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio attuati dai Carabinieri del Comando Provinciale, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Orvieto hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, procedendo contestualmente al ritiro della patente di guida, di un 34enne straniero, residente nelle Marche, trovato in città alla guida del proprio veicolo, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 luglio, con un tasso alcolico quasi due volte superiore al consentito.