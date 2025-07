"Massima disponibilità a collaborare per garantire la sicurezza sul territorio"

cronaca

Nella mattinata di martedì 15 luglio il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, ha ricevuto in Comune la visita del nuovo questore di Terni, Michele Abenante. "Ringrazio il questore – afferma il primo cittardino – per l’attenzione che ha voluto manifestare nei confronti della nostra città sin da primi giorni del suo insediamento. Nel colloquio ho avuto modo di illustrare brevemente iniziative e progetti che abbiamo in corso ma soprattutto ho ribadito la massima disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza sul nostro territorio.



Ne è la concreta dimostrazione il confronto che c’è stato e che continua sul progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza ma anche gli incontri di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe organizzati in questi mesi nelle frazioni anche con la preziosa collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto che hanno riscosso successo e gradimento da parte dei cittadini. A nome dell’Amministrazione Comunale e della città faccio i migliori auguri di buon lavoro al questore Abenante".