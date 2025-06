Sit-in a Roma. "I sindaci indosseranno la fascia tricolore e noi porteremo il nostro striscione"

cronaca

Il Comitato Pendolari Orte e il Comitato Pendolari Teverina invitano a partecipare numerosi al sit-in dei sindaci e dei pendolari di Umbria, bassa Toscana ed alto Lazio in programma martedì 1° luglio a Roma. "Ci ritroveremo davanti alla sede di Ferrovie dello Stato in Piazza della Croce Rossa, 1 - affermano i pendolari - per richiamare attenzione sulle problematiche della linee ferroviarie Firenze-Roma, Perugia-Roma, Ancona-Roma, Viterbo-Orte-Roma, che stanno provocando disagi a migliaia di cittadini. Abbiamo deciso di recarci a Roma con il treno RV 4097 in partenza da Orte alle 7.28.

Appuntamento alle 8.45 al terminal bus di Piazza dei Cinquecento (uscita principale di Termini), da lì ci muoveremo insieme verso Piazza della Croce Rossa, dove contiamo di essere alle 9:30. Per chi volesse raggiungere Roma con altri mezzi o con altri treni valgono dunque questi due orari come appuntamento:

8.45 Roma Termini e 9.30 Sede di FS-Trenitalia. Per raggiungere la sede Fs Trenitalia, distante circa un chilometro dalla Stazione Termini, è possibile farlo a piedi, in circa 15 minuti oppure con la Linea 66 o ancora con i bus 310 o 82. I sindaci indosseranno la fascia tricolore e noi porteremo il nostro striscione".