"L'inferno dei pendolari: treni lenti e affollati"

cronaca

Questa la foto del RV4106 delle 17.30 diretto da Roma a Firenze di lunedì 23 giugno (sovraffollato poiché è il primo RV - direzione Orte - dopo le 14:28, programmato in direttissima sul tratto Tiburtina-Orte). Il treno, con alcune carrozze malamente refrigerate, all’ultimo momento è stato dirottato in linea lenta.

Ennesimo maltrattamento dei pendolari diretti a Orte, probabilmente per ritardi maturati da treni AV. Al solito vergognosa precedenza in direttissima all’AV! Dopo un inverno ed una primavera difficoltosi, questa estate 2025 si sta profilando come infernale per i pendolari della tratta Roma-Orte.

Chiediamo ancora alle Regioni interessate: Lazio, Umbria, Toscana e Marche di intervenire presso le sedi opportune per tutelare i diritti dei propri cittadini e turisti utenti dei treni.

Comitato Pendolari Orte

Comitato Pendolari Teverina