Monsignor Sigismondi tra i vescovi incontrati da Papa Leone XIV

Per ulteriori dettagli: https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-06/papa-leone-xiv-udienza-cei-pace-dignita-umana-sinodalita.html

Monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, ha preso parte all'incontro che, per la prima volta, Papa Leone XIV ha avuto nella giornata di martedì 17 giugno con gli oltre duecento vescovi della Conferenza Episcopla Italiana nell'Aula delle Benedizioni. Nelle parole del Pontefice l'esortazione ad un'attenzione pastorale sui temi della pace e della dignità umana, a fronte di sfide che rischiano di "appiattirla" come l'Intelligenza Artificiale, le biotecnologie e i social.

