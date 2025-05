Infiorata per l'Ascensione, modifiche al traffico e alla sosta

cronaca

Per consentire il regolare svolgimento dell'Infiorata per l'Ascensione promossa dalla Parrocchia di San Venanzo, il Settore Polizia Locale e Mobilità del Comune ha emesso un'apposita ordinanza che regolerà la viabilità per la giornata di domenica 1° giugno. La manifestazione si svolgerà in Viale Vittorio Veneto, Piazza Roma e Via XXIV Maggio. Per ragioni di sicurezza e ordine pubblico si è ritenuto necessario ordinare la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione nelle vie interessate dall'evento, dalle 6 alle 13 e in ogni caso per tutta la durata della manifestazione.