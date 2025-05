In partenza la stagione balneare, SIB Lazio chiede attenzione alle esigenze operative degli stabilimenti

cronaca

L’ordinanza n. 45/2025 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, in recepimento delle direttive ministeriali, ha confermato la cornice temporale della stagione balneare 2025, che va da sabato 17 maggio alla terza domenica di settembre, con l’attivazione obbligatoria e continuativa del servizio di salvataggio nei giorni e orari di apertura degli stabilimenti balneari, delle strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19.

Una disposizione che, pur coerente con principi già presenti negli anni passati, introduce una formulazione più perentoria, che potrebbe prestarsi a interpretazioni particolarmente rigide. Questo rischia di creare difficoltà operative per molti concessionari che, nelle prime settimane della stagione, lavorano con utenze limitate e in condizioni di fragile equilibrio economico, senza dimenticare le note criticità nel reperimento delle figure professionali di assistente bagnante, spesso studenti o stagionali, non sempre disponibili già da metà maggio.

Il Sindacato Italiano Balneari (SIB) Lazio, pur condividendo pienamente l’obiettivo della sicurezza, propone con spirito costruttivo alcune forme di elasticità applicativa nella cosiddetta “bassa stagione”, in particolare: l’ampliamento del tratto di costa sorvegliato da ogni postazione di salvataggio, che potrebbe passare dai canonici 100 metri a 200 metri; la riduzione dell’orario giornaliero di servizio da 10 a 8 ore, in considerazione della minore affluenza nelle giornate feriali di maggio e inizio giugno.

Tali proposte, già oggetto di confronto anche in altre realtà costiere come Marche e Abruzzo, potrebbero essere applicate nei tratti di arenile gestiti con pianificazioni di salvataggio collettivo, sempre nel rispetto delle linee guida dell’Autorità Marittima e senza compromettere in alcun modo la sicurezza dei bagnanti. Il dialogo tra istituzioni e operatori è essenziale per trovare soluzioni sostenibili che permettano di coniugare efficienza, tutela della vita umana in mare e sopravvivenza economica delle imprese balneari. Il SIB continuerà a rappresentare con responsabilità le esigenze del settore, affinché anche questa stagione possa essere all’altezza delle aspettative di residenti, turisti e lavoratori del comparto.

Marzia Marzoli,

presidente SIB – Sindacato Italiano Balneari Lazio