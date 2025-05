"In Largo Tevere panchine e bambini sono sepolti dall'erba alta"

L'Amministrazione Comunale ha annunciato una programmazione dei lavori di taglio dell'erba che, compatibilmente con le condizioni meteo, interesserà gradualmente tutte le frazioni. Da parte dei residenti, intanto, continuano ad arrivare sollecitazioni di interventi per sicurezza e vivibilità dei bambini. Le foto fanno riferimento al giardino pubblico a Sferracavallo in Largo Tevere dove "panchine e bambini sono sepolti dall'erba alta".

