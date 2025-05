Intitolata a Romolo Tiberi l'area verde di Piazza Cahen di fronte alla Fortezza Albornoz

cronaca

Intitolata a Romolo Tiberi, docente e parlamentare, l’area verde di Piazza Cahen di fronte alla Fortezza Albornoz. La cerimonia si è tenuta sabato 10 maggio alla presenza dei figli e familiari, del sindaco Roberta Tardani, del presidente del Consiglio Comunale Stefano Olimpieri, dei vicepresidenti Federico Fontanieri e Mauro Caiello, e di tanti amici del senatore Romolo Tiberi scomparso il 30 maggio 2001 all’età di 80 anni.

“Prima di essere stato un grande politico – ha detto il presidente del Consiglio Comunale, Stefano Olimpieri – Romolo Tiberi è stato un docente del Liceo classico ed ha insegnato a tanti giovani orvietani che poi sono diventate la classe dirigente che ha amministrato la città. E’ stato consigliere comunale poi ha rappresentato Orvieto in Parlamento e al Governo come sottosegretario al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato quindi presidente dell’Opera del Duomo. E’ stato fautore del passaggio dell’Autostrada a Orvieto che è diventata anche un fattore di economia per il nostro territorio. Siamo contenti e orgogliosi oggi di intitolare questo spazio alla sua memoria al termine di un percorso costruito con la famiglia, con i figli Leopoldo, Mario Leopoldo, Ilda e Marco che oggi non c’è più, e condiviso con tutto il consiglio comunale“.

Nel suo intervento i figlio Leopoldo ha voluto ricordare Romolo Romoli e Alberto Piscini, "due persone che oggi non ci sono più ma che sono state sempre vicine a nostro padre". "Il termine amico per lui – ha detto – aveva un’importanza particolare e un valore speciale, era il suo modo di concepire le relazioni. Ricordo quando commentando la scomparsa di una persona a lui cara disse: ‘un altro carissimo amico che andandosene riduce la sfera dei miei rapporti e quindi il valore della mia vita'. Pur avendo avuto incarichi istituzionali, il suo temperamento era schivo e riservato e aveva disagio nelle occasioni in cui si celebrava la sua persona.

Mi piace pensare che i suoi amici abbiano compreso e apprezzato questo suo rimanere sempre al di sopra della mischia, non per disinteressarsi della realtà ma per impegnarsi a trovare risposte e soluzioni agli interrogativi quotidiani della vita. E lui lo faceva guardando un po’ più in là e in alto, per la sua fede cristiana, rispetto agli altri. Oggi avvertiamo forte anche la mancanza di Marco che fra tutti è stato il figlio più vicino a lui e al suo modo di pensare. Ringrazio il Comune per questo gesto, il presidente Olimpieri per essersi fatto promotore di questa iniziativa e dell’intitolazione di questa area che si trova proprio di fronte alla sua abitazione che per anni è stata punto di riferimento per tante persone”. Dal figlio Mario è arrivato il ringraziamento anche a Piero Piscini “che per anni si è prodigato per questo evento".

"Il senatore Romolo Tiberi – ha concluso il sindaco Roberta Tardani – ha dato tanto alla città di Orvieto. L’Amministrazione Comunale ha aderito all’unanimità a questa proposta ritenendo doveroso e urgente, oggi più che mai, riscoprire il valore di quelle persone che hanno lasciato segni tangibili in una stagione politica di spessore, non certo priva di contrapposizioni, che sapeva però dialogare e trovare le sintesi. Se oggi la città ha così tanto valore è anche grazie alla capacità di persone come Romolo Tiberi. Vorremmo che da questo luogo, all’ingresso della città, si potesse quindi recuperare quel metodo di lavoro, propositivo e di costruzione. Noi cerchiamo di farlo, con grande fatica e non sempre ci riusciamo, ma è necessario cercare la sintesi e creare valore per la città smarcandosi dalle considerazioni ideologiche facendo nostre le capacità di chi ci ha preceduto".