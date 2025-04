Truffa ai danni di un commerciante di auto, denunciato dalla Polizia

cronaca

Truffa ai danni di un commerciante di auto che aveva acquistato tre vetture tramite bonifico, ma le auto non gli erano mai arrivate. A seguito di denuncia, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurzza di Orvieto sono risaliti all’intestatario del conto corrente, che lui aveva aperto e chiuso nel giro di poco tempo. Ciò non gli ha impedito di compiere altre tre truffe acquistando beni preziosi senza poi corrispondere il dovuto ai commercianti.

A nulla gli è valso anche l’espediente di usare numeri telefonici intestati a persone fittizie per contattare le sue vittime. Una volta risaliti alla sua identità, gli agenti del Commissariato hanno denunciato l’uomo, il quale ha altri precedenti per truffa, all’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale risulta nella fase delle indagini preliminari e il soggetto deve ritenersi non colpevole fino alla sentenza di condanna definitiva.