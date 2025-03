A1, chiusa per una notte la stazione di Attigliano

cronaca

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sull'Autostra del Sole, dalle 22 di mercoledì 2 alle 6 di giovedì 3 aprile, sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata e in uscita. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare la stazione di Orvieto o di Orte.