Truffano una 78enne e poi fuggono in auto, arrestati dalla Polizia Stradale

Due ragazzi di 24 e 21 anni sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Orvieto sull’Autostrada del Sole, mentre erano in fuga sulla loro auto da Colle Val d’Elsa dove poco prima, avevano truffato una donna di 78 anni facendole credere che la figlia aveva investito e ferito gravemente una bambina e che quindi sarebbe finita in carcere se la madre non avesse pagato una cospicua somma di denaro consegnandola subito ad un avvocato che da li a poco le si sarebbe presentato a casa.

Presa dal panico la donna consegnava tutti i gioielli ed i risparmi che teneva in casa per un valore di circa 12.000 euro. La segnalazione dell’auto in fuga arrivava agli agenti della Stradale di Orvieto che di lì a poco riuscivano ad intercettare e bloccare il mezzo con a bordo i due truffatori.

La perquisizione permetteva di rinvenire occultati nelle intercapedini dell’autovettura i gioielli sottratti all’anziana ancora avvolti nel panno da cucina in cui la donna li aveva riposti per consegnarli al fantomatico avvocato, inoltre indosso ad uno dei due uomini veniva rinvenuto anche il denaro contante.

I due ragazzi, già noti alle Forze dell’Ordine venivano arrestati e condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne convalidava l’arresto, mentre i monili e il denaro verrà restituito alla legittima proprietaria.

Spesso la notizia di un grave incidente che vede coinvolti i nostri cari fa perdere autocontrollo e la lucidità, ma la Polizia di Stato richiama l’attenzione su questa tecnica del finto incidente, diffidando nel credere da chi intima la consegna di gioielli o denaro in cambio della risoluzione di una vicenda giudiziaria.