"Ci risiamo, di nuovo. Mercoledì 29 gennaio il Santo Treno (RV4521 da Viterbo per Roma Termini) con fermata ad Orte alle 7, è stato cancellato. Senza preavviso, senza uno straccio di autobus sostitutivo. Abbiamo scelto San Crispino come protettore dei pendolari: nell'anno del Giubileo, piaceva anche a noi avere qualcuno a cui raccomandarsi.

E San Crispino ha fatto il miracolo. È stata autorizzata la fermata eccezionale ad Orte per il treno 4565 proveniente da Foligno. Un treno questo per il quale abbiamo chiesto, alla Regioni Umbria e Lazio e Trenitalia, di far fermare sempre ad Orte. In particolare, in questo periodo di lavori straordinari.

La fermata ad Orte di questo treno sarebbe particolarmente utile al ritorno, intorno alle 17. E’ un treno che viaggia semivuoto, passa per Orte ma non ferma. Sono questi gli splendidi risultati della tanto decantata autonomia che permette alle regioni di scegliere dove far fermare i treni? Se sono questi possiamo tranquillamente dire che trattasi di risultati fallimentari. E niente, ci raccomandiamo ancora una volta a San Crispino, nella speranza che riesca a far fermare ad Orte anche questo benedetto Santo Treno".