Incontri tra i Comitati Pendolari e gli assessori regionali ai Trasporti di Lazio e Umbria

cronaca

Lunedì 13 e venerdì 17 gennaio, rappresentanti del Comitato Pendolari Orte e il Comitato Pendolari Teverina (Stazioni di Alviano, Attigliano e Sipicciano) sarranno ricevuti dagli assessori ai Trasporti delle Regioni Lazio ed Umbria. "Ringraziamo entrambe le Regioni - affermano - per la disponibilità data ed auspichiamo che tali incontri siano proficui per addivenire ad una soluzione che limiti i danni per i pendolari/fruitori del servizio, almeno in questi tre mesi di lavori sulla linea".