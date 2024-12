È il maresciallo ordinario Emanuele Santoro il nuovo comandante della Stazione Carabinieri

cronaca

Si è insediato in questi giorni il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di San Venanzo. Si tratta del maresciallo ordinario Emanuele Santoro, 38 anni, originario di Palermo, laureato in Scienze Giuridiche, con una solida esperienza maturata nel corso della sua carriera nell’Arma, iniziata da Allievo Carabiniere effettivo presso la Scuola di Reggio Calabria nel 2011.



Dopo aver prestato servizio presso le Stazioni Carabinieri di Roma-Monte Spaccato dal 2012 al 2018 e Pomezia dal 2018 al 2019, è stato promosso maresciallo nel 2019 ed ha frequentato il corso presso la Scuola di Velletri. A conclusione del percorso formativo è stato effettivo presso la Stazione di Roma-Divino Amore e, dal 2020, presso quella di Palermo-Olivuzza, fino al suo trasferimento in Umbria per assumere il delicato incarico di comandante di Stazione, cui sono affidati la funzione primaria di rassicurazione sociale, da sempre cifra distintiva dei militari dell’Arma ed il compito di vigilare, unitamente agli altri militari effettivi al Reparto, sulla sicurezza dei cittadini di San Venanzo.

In occasione del suo insediamento, il sindaco Marsilio Marinelli lo ha ricevuto presso la sede del Comune, porgendogli personalmente i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta la comunità e sottolineando l’importanza della collaborazione tra l’Arma e le istituzioni locali nel garantire il servizio di prossimità a tutela dell’intera cittadinanza.