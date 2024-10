Bomba d'acqua su Parrano, chiuse quattro strade attraversate da torrenti

cronaca

Quando a Parrano ha smesso di piovere alle 17 di martedì 8 ottobre, la centralina pluviometrica che si trova al campo sportivo segnava 10,5 centimetri. In poche ore una quantità di acqua ha invaso le strade e ha gonfiato i torrenti impedendo il transito su tutti e tre gli attraversamenti a raso presenti nel territorio comunale.



Una signora è rimasta intrappolata in questa situazione perché il fosso di San Giovanni oltre all’acqua ha portato una montagna di pietre che hanno ostruito la carreggiata. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Orvieto per portarla dall’altra parte del torrente. Ingenti i danni alle strade e allagamenti di piano terra compreso quello della Scuola Elementare.

Grazie all’allerta meteo l’Amministrazione Comunale ha preavvisato i cittadini attraverso i canali social e con lo svilupparsi della pioggia ha chiuso le strade verso Manziano, San Marino, Verciano e la Strada del Piano. Preziosa e puntuale la presenza e l’intervento dei Carabinieri di Fabro, dei Vigili del Fuoco di Orvieto, del Consorzio di Bonifica Valdichiana Romana e della Protezione Civile di Monteleone d'Orvieto.



Già dalla mattinata di mercoledì 9 ottobre sono stati programmati interventi sia sui torrenti che sulle strade.