Enea Schiopa nuovo presidente della Sezione di Orvieto dell'Associazione Nazionale Carabinieri

cronaca

È il luogotenente con carica speciale in congedo Enea Schiopa il nuovo presidente della Sezione di Orvieto dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nei giorni scorsi il Consiglio di Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Orvieto ha proceduto all’elezione delle cariche di vertice, nominando vice presidente, il luogotenente in congedo Pietro Federico.



Il luogotenente Schioppa ha prestato servizio in varie realtà dell’Arma dei Carabinieri e per ultimo presso il Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti prestando la sua opera nel delicato settore della Sicurezza Industriale. Dal 2019 è in congedo e risiede con la famiglia nel comune di Orvieto. Tra le varie onorificenze in suo possesso quella di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana che gli è stata conferita il 27 dicembre 2018.



Il sottufficiale sostituisce alla guida della presidenza il luogotenente Ferdinando Corfidi che reggeva l’incarico nel precedente mandato. "Al neo presidente - affermano dalla Sezione Anc di Orvieto - vanno le nostre congratulazioni per il prestigioso incarico ben consapevoli della sua serietà, professionalità, efficienza e attaccamento alle Istituzioni che lo hanno sempre contraddistinto sia il servizio che in congedo".