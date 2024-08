Incidente tra un camper e un furgone in località Biagio

cronaca

Intorno alle 11.10 di mercoledì 14 agosto un camper ed un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla Statale 671, in località Biagio, a seguito del quale si è sviluppato un incendio di sterpaglie. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Orvieto che prestato i primi soccorsi insieme agli operatori medico-sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per eseguire i rilievi del caso. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro.