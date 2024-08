cronaca

Nel tardo pomeriggio di sabato 10 agosto, per cause ancora in corso d'accertamento, è divampato un vasto incendio di sterpaglie tra Baschi e Castiglione in Teverina, in località Sant'Egidio. La chiamata alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Terni è giunta intorno alle 17.50. Sul posto si è subito recata una squadra del Distaccamento di Orvieto, coadiuvata da una squadra boschiva con il direttore delle operazioni spegnimento. Alle 20 le fiamme non risultavano ancora completamente domate, dal momento che lambivano un deposito di rotoballe.