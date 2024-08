Incidente sull'A1, cinque feriti tra cui uno in gravissime condizioni

cronaca

Autostrada del Sole bloccata poco prima di Fabro in direzione Nord, nella tarda mattinata di domenica 11 agosto a causa di un incidente in cui si contano cinque feriti tra cui uno in gravissime condizioni. Coinvolto un solo veicolo. Quello occupato dai feriti, tutti di nazionalità bengalese, per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto le cui pattuglie sono arrivate immediatamente a prestare soccorso, è finito per ribaltarsi restando in carreggiata.



Sul posto sono state fatte giungere alcune ambulanze e l’elisoccorso per il ferito più grave. Anche i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso con il personale della Direzione V Tronco di Autostrade per l’Italia in servizio ad Orvieto che sta gestendo in modo da poter assicurare la viabilità.

AGGIORNAMENTO: Intorno alle 12 il traffico è parzialmente ripreso su unica corsia. Permane la coda di 8 chilometri in lenta risoluzione. Il ferito più grave è stato trasferito all'Ospedale di Perugia, gli altri in quello di Orvieto.