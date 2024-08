"E...state con noi", la campagna sulla sicurezza stradale della Polizia fa tappa in Piazza Duomo

cronaca

Sabato 17 agosto ad Orvieto farà tappa la campagna sulla sicurezza stradale "E…state con noi" della Polizia di Stato. Per l'occasione verranno impiegati mezzi speciali e uomini della Polizia per ribadire che la sicurezza non va in vacanza. Gli agenti della Polstrada saranno in Piazza del Duomo, a partire dalla mattinata per attività di sensibilizzazione relativa alla sicurezza stradale.



Qui stazioneranno il "Camper Azzurro" che con le strumentazioni di bordo che permetterà di provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni alterate dovute al consumo di droghe ed alcool, ma anche la Lamborghini Urus, veicolo speciale in uso alla Polizia Stradale per il trasporto di organi.

La campagna messa in campo dalla Polizia di Stato toccherà tutti i principali luoghi di villeggiatura dal Nord al Sud Italia, isole comprese, pertutta l’estate. Orvieto e il personale della Polizia Stradale con i mezzi più rappresentativi della Polizia quali Lamborghini, Tesla, Pullman Azzurro o Camper Azzurro aspettano tutti in Piazza Duomo.