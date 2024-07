Incendio in un bosco a Bardano, le fiamme lambiscono tre abitazioni

cronaca

Nel pomeriggio di domenica 21 luglio si è sviluppato un incendio in un bosco in località Bardano che ha lambito tre abitazioni senza tuttavia arrecare danni.

La chiamata ai Vigili del Fuoco è giunta alle 15.50. Sul posto una squadra di Orvieto con il supporto di una di Terni, personale dell’Afor e volontari della Protezione Civile di Orvieto, Allerona e Castel Viscardo.

Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco dal momento che la zona dell’incendio non era raggiungibile via terra. Drago 156, l'elicottero chiamato dal Dos, ha aiutato le squadre a terra in maniera significativa. La Polizia Locale di Orvieto si è occupata della gestione della viabilità.