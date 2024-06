Viabilità, terminati i lavori sulle Strade Provinciali 8 e 31

cronaca

Sono terminati i lavori di riqualificazione delle pavimentazioni stradali sulla Strada Provinciale 31 di Giove e sulla Strada Provinciale 8 di Amelia. Gli interventi hanno visto un impegno da parte dell'Amministrazione Provinciale di Terni di 400.000 euro per il rifacimento di numerosi tratti su complessivi tre chilometri di strada.

Per quanto riguarda la Strada Provinciale 8 i lavori hanno interessato la direttrice che va verso il confine con il Lazio. Per quanto concerne la Provinciale 31, invece, i tratti oggetto di interventi hanno riguardato la porzione di strada che va verso Attigliano. Sempre sulla Provinciale 31 inizieranno inoltre, tra pochi giorni, altri lavori sempre di riqualificazione delle pavimentazioni per altri 200.000 euro.