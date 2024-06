Rinnovo delle cariche sociali per l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo

cronaca

Giovedì 6 giugno, nella sede sociale della Sezione Unuci - Unione Nazionale Ufficiali in Congedo di Orvieto, nell'ex Caserma Piave, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. È stato eletto presidente il colonnello dei Carabinieri (Ris) Angelo Silvestri (nella foto), commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, avvocato con studio in Orvieto, originario di Foligno ma orvietano da sempre che, a fine marzo di quest'anno, per raggiunti limiti di età, ha lasciato il servizio attivo presso la Corte Militare di Appello in Roma, ultimo incarico rivestito dopo numerosi impieghi in Lombardia, Toscana e Lazio.



Cinque i membri del Consiglio Direttivo: il generale di brigata dell'Esercito Italiano Giovanni Cesare Barbagallo, già coordinatore del Comando Regionale Umbria dell'Esercito, il generale di brigata (Ris) della Guardia della Finanza Gianfranco Mariani, già comandante della Scuola di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto, il capitano dell'Aeronautica Militare Pierluigi Patacchini, già ufficiale addetto alla 46° Aereobrigata in Pisa, il tenente della Guardia di Finanza (Ris) Fabrizio Fratini, già ufficiale addetto presso il Centro Cinofili della Guardia di Finanza in Castiglione del Lago, il sottotenente, già ispettrice del Comitato Locale, del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Monica Ciculi.

Il presidente uscente generale di brigata Giulio Cesare Schina che ha retto per molti anni il sodalizio riscuotendo unanime attestato di stima per la sua guida caratterizzata da equilibrio, saggezza ed elevatissimo senso delle istituzioni, ha augurato al presidente ed al nuovo consiglio i migliori auguri per un percorso altrettanto sereno e fecondo. Il colonnello Silvestri, nel ringraziare tutti i soci per la fiducia accordatagli, ha espresso l’auspicio che il sodalizio possa prosperare e fornire il proprio contributo alla realtà sociale orvietana.