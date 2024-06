"Alle pendici della Rupe ostaggi dei cinghiali"

cronaca

"Siamo ostaggio dei cinghiali". Questo lo sfogo-appello di un cittadino orvietano che vive alle pendici della Rupe, nel versante esposto a Nord-Est, lungo la Strada Regionale 71, che porta ad Orvieto. "Nella fascia che va da questa alla Rupe - afferma - siamo in balia dei cinghiali, numerosissimi e di tutte le taglie, come si evince dalle tracce che lasciano ogni notte. Si spostano col buio e vagano ininterrottamente alla ricerca di cibo, che evidentemente scarseggia dato che ritornano spesso nei luoghi visitati in precedenza.

Vagano per l’intera nottata e con il loro vagabondare scatenano tutti i cani della zona che abbaiano di continuo. Qualcuno ha piazzato delle foto trappole che rivelano branchi composti anche da dieci esemplari, tra adulti e cuccioli. Costituiscono una vera armata paragonabile ad una colonna di carri armati: con il loro grufolare e raspare con le zampe anteriori devastano orti, prati, scarpate. Il danno, notevole, lo provocano proprio su queste ultime dato che fanno inesorabilmente scivolare verso valle terra e sassi, a volte autentici massi.

Alcuni di questi qualche giorno fa sono precipitati sulla Strada Regionale 71 con gravissimo pericolo per chi vi transita, specie se motociclisti. (I massi sono stati rimossi da noi cittadini). Sradicano piante, chiudono gli scoli delle acque piovane, le “canalette” che furono posizionate negli anni ‘80 durante i lavori di consolidamento della rupe e, non ultimo, costituiscono un grosso pericolo per chi a tarda sera transita a piedi provenendo dagli agriturismi e dai bed and breakfast che si affacciano sulla regionale. Siamo alla mercè di questi ungulati e non sappiamo minimamente come difenderci. Chiediamo alle autorità di intervenire nei modi che riterranno più opportuni e se decidano di farlo, che lo facciano in fretta. Grazie".