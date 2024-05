Acquista un trattore online, ma è una truffa. Denunciati dai Carabinieri un 59enne e un 20enne

cronaca

I Carabinieri della Stazione di Giove hanno deferito in stato di libertà due persone residenti in Toscana, un 59enne pratese e un 20enne straniero, per truffa in concorso.



L’attività d’indagine è scaturita dalla denuncia presentata lo scorso ottobre da un agricoltore della zona, che aveva provato ad acquistare un trattore inserzionato su un noto social network e, dopo aver preso contatti con il venditore, aveva anche eseguito il bonifico dell’importo di circa 3.300 euro senza tuttavia mai ricevere il mezzo.



I minuziosi accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma hanno consentito di individuare sia il soggetto che aveva inserzionato l’annuncio ed imbastito i contatti telefonici con l’ignaro acquirente sia il destinatario delle operazioni di pagamento bancario, per i quali è così scattata la denuncia.