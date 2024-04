Divieto di sosta e transito in Via Gorizia per lavori alla Casa Vincenziana

cronaca

In considerazione di alcuni lavori da effettuarsi presso la Casa Vincenziana di San Venanzo, per garantire la sicurezza di tutti il Comune ha ritenuto necessario procedere ad una regolamentazione del traffico in Via Gorizia nella giornata di sabato 20 aprile, dalle 7 alle 12, istituendo il divieto di sosta e transito nella cosiddetta Strada del Cantinone, dall’intersezione con Via Vittorio Veneto fino all'innesto di Via XXIV Maggio.